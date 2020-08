Le coronavirus n’a pas fini de jouer les trouble-fêtes dans nos vies comme à la télévision. Entre les fausses rentrées de certains médias qui n’osent pas se projeter au-delà du mois d’octobre tant la situation est floue et les tournages remaniés de certaines émissions, c’est certain, on ne va pas regarder le petit écran comme on en a l’habitude. D’autant que plusieurs grands rendez-vous très attendus en font les frais.

C’est le cas de la prochaine saison du Meilleur Pâtissier qui semble compromise. Le tournage a été interrompu, indique Le Parisien, plusieurs membres de la production et une tête d’affiche du programme ayant été testés positifs au Covid-19.

La situation est tout aussi compliquée pour La France a un incroyable talent, où un cas de Covid-19 a été confirmé au sein du jury composé de Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy. Conséquence : les premières auditions programmées mardi soir ont été reportées. Tout était pourtant prêt pour accueillir le public avec un maximum de mesures de précaution. L’audience avait même été réduite de 600 à 200 personnes, précise Le Parisien.

Et comme avec les célèbres parcours de dominos, la chute de l’un entraîne celle du suivant. L’officialisation d’un cas de coronavirus dans La France a un incroyable talent pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour Karine Le Marchand, la nouvelle présentatrice de l’émission, puisqu’elle a été en contact avec les membres du jury alors qu’elle doit aussi faire ses débuts sur l’antenne de RTL samedi, aux côtés de Laurent Baffie, dans On ne répond plus de rien. Heureusement pour elle, le test Covid qu’elle a passé s’est révélé négatif.

Tout comme Sandrine Dans en Belgique, l’animatrice française de L’amour est dans le pré version M6 avait déjà dû se faire aux mesures de tournage adaptées pour ce programme où les protagonistes sont de facto invités à se rapprocher.