J’aimerais bien faire le même parcours que Valériane", glisse Lu-Anh, 42 ans et originaire de Chaumont-Gistoux, analyste de données et pâtissière amatrice. "Donner des ateliers et vendre quelques biscuits. J’aimerais faire pâtissière à mi-temps, pas comme un métier à part entière car j’estime que cela doit rester une passion. Si c’est une obligation, les gens le sentent et ils ne viendront pas."

Le Meilleur Pâtissier a-t-il changé votre vie Valériane ?

"Oui, car je peux exercer ma passion et diminuer mon métier d’institutrice. J’ai fait des ateliers chez Darcis mais j’aime le côté convivial alors maintenant, je fais des ateliers chez moi à mi-temps. Comme j’ai une grande cuisine, je peux accueillir six personnes et mon côté pédagogique d’institutrice passe bien."

(...)