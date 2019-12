"Trois, deux, un, pâtissez !" Ce lundi, les trois finalistes du Meilleur Pâtissier entendront cette phrase pour la dernière fois. Derrière les fourneaux, Stéphanie, Camille et Sophie mettront les petits plats dans les grands - c’est le cas de le dire ! - afin d’épater Cyril Lignac et Mercotte et peut-être gagner le trophée de cette huitième saison ainsi que l’édition de leur propre livre de cuisine.

Si la semaine dernière, le chef pâtissier et la blogueuse culinaire ont tenté de développer le côté créatif des participants avec un numéro Faux tableaux, vrais gâteaux, pour cette dernière ligne droite, le tandem laisse place à la fête avec une finale basée sur le thème du carnaval. Masques et confettis, le savoir-faire des trois finalistes va être mis à rude épreuve. Heureusement, ces dernières pourront compter sur le soutien de leurs proches, exceptionnellement présents à leurs côtés.

Trois styles, trois gagnantes potentielles

Professionnelle et perfectionniste, Stéphanie, assureur aux airs de Bree Van de Kamp dans Desperate Housewives, a réalisé un parcours presque sans faute. Le potentiel de ses adversaires n’est toutefois pas à minimiser. Camille, la jeune consultante en finance qui démarre la finale avec le tablier bleu, peut, quant à elle, miser sur sa fougue et ses fréquentes prises de risque. Avec elle, la surprise est toujours au rendez-vous. Enfin, Sophie, de son côté, a prouvé à tous qu’il n’était pas impossible de se classer parmi les meilleurs candidats du Meilleur Pâtissier en pâtissant assise dans un fauteuil roulant. L’encadreuse de 54 ans connaît ses classiques et se sert de ses bases sûres en pâtisserie pour épater, à chaque épisode, le jury de l’émission. Les trois finalistes ont donc chacune leurs atouts pour remporter la victoire.

Après cette finale, certains se diront peut-être que le rituel gourmand du début de semaine prend fin. Eh bien non ! À partir de lundi prochain, RTL-TVI en remet une couche avec une nouvelle saison du Meilleur Pâtissier : Célébrités. De quoi faire durer le plaisir…