La candidate belge de cette saison du Meilleur Pâtissier était la Brabançonne Lu-Anh, éliminée lors de la spéciale Belgique.

" Ça, c’est la pression… assure Julia Vignali. Elle a vraiment perdu ses moyens car elle voulait être la première Belge à gagner le concours. Même s’il y a eu deux finalistes, Valériane (l’année dernière, NdlR) et Mélanie (en 2016, NdlR). Lu-Anh aurait sûrement mérité d’aller plus loin dans le concours mais elle a chuté bêtement dans une cuvette. "

La candidate belge a en effet présenté un dessert surréaliste dans une cuvette de toilette. "On lui a demandé de faire une blague belge. Moi, ça m’a fait rire !" Les participants belges ont d’ailleurs souvent marqué l’animatrice. "Il est vrai que vous êtes généralement très bizarres, plaisante-elle. Je ne veux pas rentrer dans le cliché mais vous n’êtes pas des plus désagréables. Il y a toujours une bonne humeur en Belgique. Il suffit de prendre le Thalys et ça va mieux !"