La plateforme de la chaîne française fait le plein pour la période de confinement

Pour redonner le moral aux gens en cette période de crise, TF1 mise sur les classiques. A partir de ce jeudi, la chaîne française met plusieurs séries cultes en ligne sur sa plateforme MyTF1 pour le plus grand plaisir des nostalgiques. Seront désormais disponibles les intégrales de Sous le soleil, Melrose Place, Le Destin de Lisa, La vie devant nous et le remake de Beverly Hills 90201. Plusieurs mangas tels que Naruto, Nicky Larson et Signé Cat's Eye, seront également à (re)découvrir sur le plateforme.