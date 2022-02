Placée sous protection policière, comme sa famille, après avoir reçu des menaces de mort suite à la diffusion d’un reportage sur l’islam radical à Roubaix dans Zone interdite, sur M6, Ophélie Meunier est sortie du silence. Alors qu'elle ne s'était pas exprimée depuis la diffusion le 23 janvier, la journaliste a pris la parole sur le plateau de Quotidien. Elle s’est montrée rassurante. “Ça va, ça va bien, a-t-elle confié à Yann Barthes. J’ai le sourire aujourd’hui”.

“C’est vrai que c’est un sujet sensible, qui est souvent récupéré par l’extrême droite. Pour autant, à deux mois de la présidentielle, c’est un sujet qui est dans l’actualité et qui mérite d’être soulevé, a-t-elle expliqué. Nous, journalistes, on ne doit pas être coincés entre l’extrême droite qui s’approprie totalement le sujet, et des islamistes radicaux qui nous empêchent carrément de parler. […] Notre boulot, c’est de parler des sujets le plus factuellement possible, sans idéologie. C’est ce qu’on fait.” Et d’ajouter : “Il ne faut pas se censurer, et j’espère que personne ne le fera.”





Suite aux menaces proférées contre la journaliste, une enquête a été ouverte. Ophélie Meunier n’est pas la seule à avoir été menacée de mort après la diffusion du reportage sur M6. Le maire de Roubaix a été visé et a également porté plainte. Un juriste en lice pour le prochain scrutin législatif serait aussi concerné.