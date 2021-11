Depuis l'annonce de la tricherie de Teheiura, les insultes sur les réseaux sociaux fusent.

Invités sur le plateau de Touche pas à mon poste, Régis (L'île des héros, 2020) et Coumba (présente dans cette édition anniversaire de l'émission) ont bien connu la violence virtuelle.

Régis, cible "préférée" des internautes durant son aventure, avoue: "J'ai reçu des menaces de mort, d'égorgement et de viol sur mes filles mais aussi des photomontages dégueulasses. J'ai pris cher quand j'ai commencé à sortir les premiers favoris, mon téléphone sonnait dans tous les sens. On me disait que je ne servais à rien, au début c'était marrant. Le lieux de travail de ma femme et le collège de mon fils ont fuité. C'est l'ALP (société de production qui s'occupe de Koh-Lanta, NDLR) qui gérait mon téléphone à la fin".

Très critiquée cette saison, Coumba ajoute: "On n'a plus envie de jouer, on se dit que si on joue on va être mal vue. C'est notre aventure, on est soumis à la faim et on est fatigués. On ne réagit pas comme dans la vie de tous les jours. Je sais vivre en société !"