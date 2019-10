Un documentaire sur Didier Deschamps diffusé ce vendredi soir sur TF1 revient notamment sur la victoire de l'équipe de France au Mondial 2018. Analysé par Pierre Ménès, le triomphe des Bleus tiendrait du "miracle". “L’équipe de France a gagné la Coupe du monde, c’est formidable. Mais au niveau du jeu, on ne peut pas dire qu’on s’est régalé, explique le consultant de Canal +. J’ai revu trois fois la finale contre la Croatie et j’ai toujours la même analyse du match: c’est un miracle”. Pierre Ménès poursuit. "L'équipe de France frappe trois fois au but et marque quatre buts, détaille-t-il. En finale de la Coupe du monde, c'est du jamais vu".

Des remarques qui ne plaisent visiblement pas au sélectionneur. Visionnant l'interview du consultant, Didier Deschamps ne peut s'empêcher de lâcher un "menteur" à l'encontre de Pierre Ménès. "Bientôt on aura eu zéro occasion et marqué quatre buts", ironise le sélectionneur. Pour lui, la victoire était plus que méritée. "On est heureux de mener à la mi-temps, admet-il. Mais après, on peut dire ce qu'on veut, qu'on n'était pas spectaculaire... On a été d'une efficacité redoutable".