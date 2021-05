Voici nos pronostics à quelques heures de la finale de cette dixième saison.

Dernière ligne droite dans The Voice, la plus belle voix. Samedi, au terme de deux heures et demie de show, le nom du gagnant ou de la gagnante de cette dixième saison sera dévoilé. Le public, unique maître du destin des talents encore en lice, devra faire son choix entre Cyprien Zeni, Marghe Davico, Jim Bauer et Mentissa Aziza, seule Belge encore dans la course.