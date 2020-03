Le Guyanais Marc Barrat a filmé des endroits qu’il connaît bien. Embarquant avec lui un casting conquis…

Et le gagnant est… Marc Barrat. C’est lui qui a tiré le gros lot et a réalisé ce Meurtres à Cayenne. Soit l’occasion d’aller poser ses caméras à l’autre bout du monde. Un joli coin de paradis (si l’on en croit les images qu’il en a ramenées) qui était pourtant, autrefois, synonyme de bagne. À ses côtés, parmi les heureux chançards qui campent les rôles principaux, on retrouve Philippe Caroit, Nadège Beausson-Diagne, dans les rôles principaux des deux flics que tout oppose (comme toujours dans Meurtres à…) mais également Anne Caillon, Rani Bheemuck et France Zobda.

Et, comme toujours également, c’est une légende régionale qui sert de point d’entrée dans une intrigue qui fait la part belle au créole et aux coutumes locales. Si c’est parfois (souvent) appuyé, on en apprend tout de même un peu plus sur la capitale de la Guyane française et sur le fort colonial français de Cépérou qui, du sommet de la colline, surplombe la rivière de Cayenne. C’est au pied de l’édifice, d’ailleurs, qu’est retrouvé le corps d’un homme, égorgé au lendemain d’une fiesta qui a mis la ville en ébullition.

Et si cet épisode sonne juste, c’est sans doute parce que le réalisateur est lui-même guyanais. "C’est un challenge de tourner ça en 21 jours", confiait-il sous le soleil de juillet. "C’est un film qui dure 90 minutes, au cinéma, on aurait eu au moins 40 jours…" Alors, pour que ses personnages soient campés au plus juste, il a notamment fait appel à un comédien local, Alexis Tiouka, qui joue le rôle du chef du village où se déroule une cérémonie du souvenir.

Philippe Caroit, lui aussi, a profité pleinement de cette aventure de l’autre côté de l’Atlantique. "Je sens des parfums un peu brésiliens, notamment dans le fonctionnement des gens", dit-il. Et Louis Karim Nebati d’ajouter que, sur ce tournage, il a eu l’impression de découvrir des gens de sa famille. "Le carnaval, les touloulous, ces personnages typiques de la Guyane."

Tous les comédiens, qu’ils aient des origines amérindiennes ou pas, sont unanimes : ils sont sortis transformés de ce tournage. Pour les téléspectateurs, en revanche, si l’intrigue n’est pas bâclée ni mal fichue, force est d’admettre que les ficelles et les codes ne sont pas si différents que l’on déambule sur les plages de Guyane ou sur celles du Cotentin…