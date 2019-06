"Je suis très heureux d’être ici ", lance Michael Douglas alors qu’il s’installe face aux journalistes du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Cela fait longtemps que la star hollywoodienne voulait participer à l’événement mais, manque de temps, elle n’en avait jamais eu l’occasion. Cette année est toutefois la bonne. Michael Douglas y est reçu comme l’invité d’honneur à qui le prince Albert II de Monaco a remis, ce mardi soir au Grimaldi Forum, la Nymphe de Cristal pour l’ensemble de sa carrière.

"Cinquante ans de carrière", précise celui qui a démarré son parcours hors du commun à la télévision, dans Les Rues de San Francisco. "La télévision a été la cheville ouvrière, la base de ma carrière. Je me souviens que chaque épisode des Rues de San Francisco demandait 26 heures. On filmait six jours par semaine. Tout cela m’a permis d’acquérir une certaine discipline, une connaissance des scénarios de télévision", explique Michael Douglas. "Quand j’ai quitté la série en plein succès pour produire Vol au-dessus d’un nid de coucou , tout le monde me disait que j’étais fou. Passer de la télévision au cinéma était très compliqué à l’époque. Aujourd’hui, ça a toutefois changé."

(...)