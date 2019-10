"Le Centre Médical Héliporté (CMH) est une initiative privée au départ, qui vient pallier une déficience belge en termes de secours" , explique Georges Huercano-Hidalgo, directeur des magazines de RTL-TVI en évoquant le nouveau rendez-vous télévisé de quatre numéros de 45 minutes chacun qui sera diffusé dans quelques semaines sur la chaîne. "Ils apportent une solution privée à un problème d’utilité public." Cette base, qui existe depuis 1997, est située dans un endroit stratégique en Belgique, à Bra-sur-Lierne, entre la province de Liège et celle du Luxembourg. "Car il faut souvent beaucoup de temps aux secours pour arriver sur les accidents de la route ou autres dans cette région de notre pays. On dit 15 minutes mais souvent, il en faut entre 40 et 45. Le CMH fait la différence en arrivant sur place en moins de 10 minutes. Il s’agit d’un accélérateur thérapeutique."