Ce jeudi, la nouvelle grille de VivaCité a officiellement été dévoilée au public. Et, comme nous vous l’annoncions dans nos précédentes éditions, la rentrée de la "radio complicité" aura un air de Bel RTL cette année. En cause, l’arrivée de plusieurs voix bien connues de la station d’en face : Patrick Weber aux commandes d’une nouvelle émission de débat d’actualité, Julien Sturbois à la présentation de Vivre Ici, autrefois appelé Aller-Retour, et, enfin, Michael Pachen au micro des Enfants de Chœur et de Quoi de neuf ? (...)