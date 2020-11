Absent des antennes radio durant quatre mois suite à son hospitalisation et sa convalescence pour une vilaine bactérie, Michael Pachen est de retour sur VivaCité (quotidiennement à 16 h et dans Les enfants de chœur le dimanche matin) depuis le mois dernier. Et, pour le fun, le célèbre animateur radio (ex-Bel RTL) a décidé de se lancer aussi comme YouTubeur. En effet, le 18 novembre dernier, l’homme de 46 ans a posté sa toute première vidéo, intitulé "Je sors la Zigounette !", sur sa chaîne YouTube. "Pour entamer cette grande aventure que nous allons vivre ensemble, j’ai décidé de vous montrer… la zigounette !, commence-t-il ainsi, coiffé d’une casquette devant un écran qui présente un phallus en cartoon animé et dans un ton cool et sans tabou comme on lui connaît. Je n’ai pas hésité une seule seconde. La grande classe, non ?"

La zigounette est en fait "un jeu que vous pouvez jouer jusqu’à six personnes, histoire de faire grandir votre zigounette. C’est le but du jeu et vous allez voir, vous allez éviter la débandade." Michael Pachen promet même de passer "de très belles soirées d’hiver !" et poursuit sa vidéo avec l’auteur de ce fameux jeu de la zigounette.net. Bref, une vidéo comique à voir sur sa chaîne Youtube - déjà plus de 10 000 vues - où il détaille les règles de ce jeu de 153 cartes avec des personnages mesurant entre… 21 et 31 centimètres. Depuis, l’homme de radio a déjà posté une seconde vidéo dans laquelle il répond à toutes les questions des internautes. Car tout est une question de… taille, c’est bien connu ! Et la fameuse zigounette, "elle n’a pas de sexe" !