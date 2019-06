"L’accordéon n’a jamais été vraiment à la mode mais il a toujours été présent", analyse le musicien Michel Pruvot - qui s’est fait connaître via une cover de… La danse des canards ! - et qui sort Ses plus belles chansons d’amour. "Il a traversé l’époque des Beatles, Johnny Hallyday (dont il détient l’une des vestes, NdlR) ou Claude François. Aujourd’hui, il est même de plus en plus utilisé dans les groupes de rock. Il était moins en avant qu’à l’époque des André Verschueren, Yvette Horner ou encore Hector Delfosse. Là, c’était l’accordéon qui faisait danser la Belgique et la France entière tous les week-ends !"

(...)