Du haut de ses 69 ans, l’humoriste Michel Boujenah a atteint l’âge de ses personnages fétiches - alias les trois petits vendeurs de pantalon que sont Maxo, Julot et Guigui - issus de son célèbre one-man-show des Magnifiques (1984). "Le faux dur qui gueule tout le temps mais qui a un cœur d’or, le réaliste qui analyse toutes les situations, et le poète Maxo, mon préféré même si je les aime tous", confie l’acteur juif et franco-tunisien qui fera ses adieux à ses Magnifiques le 22 septembre prochain à Uccle (tickets via www.ccu.be).

"Cela fait bizarre d’avoir leur âge mais c’est aussi pour ça que je leur fais mes adieux sur scène. Car la prochaine fois que je les jouerai, je serai mort ! Mais le décalage entre moi et la génération qui arrive est encore plus fort. Comme quand Ronald débarque et dit à pépé : ‘C’était comment votre vie à 20 ans ? Car nous, on a le préservatif pour le sida, le masque pour le Corona et il nous reste donc un orifice. Si on nous le bouche, on est foutu ! J’essaye de respirer par là mais j’ai du mal !’ C’est drôle et bouleversant car je n’aimerais pas avoir 20 ans aujourd’hui !"