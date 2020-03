Le docteur le plus célèbre de France répondra aux questions des téléspectateurs concernant le coronavirus ce mardi soir sur France 2.

Suite à la propagation du coronavirus dans toute l'Europe, la chaine publique du groupe France Télévision, France 2, a décidé de réadapter son programme "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" et de faire une émission spéciale sur le coronavirus afin d'informer les Français du mieux possible concernant l'épidémie.

Pour ce faire, Michel Cymes sera, comme d'habitude à la barre avec différents experts et des chercheurs pour répondre aux différentes questions des téléspectateurs. Avant la présentation de l'émission, le docteur s'est exprimé dans les colonnes du Parisien ce mardi. On peut dores et déjà apprendre que Michel Cymes a pris une décision radicale concernant le virus car il a indiqué qu'il ne "serre plus de mains" suite à cette épidémie.

"Je suis médecin et je sais surtout que quand on a un patient face à soi, il faut le rassurer, et pour cela prendre le temps de lui expliquer. C'est la moitié du travail du médecin, l'autre étant de trouver le traitement adapté et le guérir. Pour ne pas participer à la psychose ambiante, nous allons avoir des experts sur le plateau qui vont répondre à toutes les questions. Je dis bien toutes : il n'y a pas de questions idiotes quand on est inquiet !"

Le médecin tient tout de même à rappeler que le coronavirus reste une maladie assez vague à l'heure actuelle."Pour le moment, le coronavirus ne donne qu'une grippe dans l'énorme majorité des cas, rappelle Michel Cymes à Télé-Loisirs. Et comme la grippe, les personnes les plus touchées de manière grave sont celles qui souffrent d'une autre maladie. Mais je vais souligner une chose : on ne sait pas tout sur ce virus. Aujourd'hui, ce que l'on sait n'est pas dramatique. Mais la vérité scientifique d'aujourd'hui peut être différente demain. Les Français doivent comprendre ça"