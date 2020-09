Prenez soin de vous !” À force de l’entendre, ces derniers mois, cette phrase est presque devenue irritante. C’est pourtant cette dernière que Michel Cymes a choisie pour intituler sa nouvelle émission sur la santé. Accompagné de coachs, il y invitera les téléspectateurs à lutter contre la sédentarité. “Pour être franc, ce nom d’émission a été choisi bien avant la crise sanitaire. C’est un concours de circonstances et le hasard fait bien les choses”, précise le médecin. “En tant qu’ambassadeur santé de Paris 2024, on m’a donné la mission de faire bouger les Français. Dans cette émission, je parle donc des petits changements qu’il est bon à faire dans son quotidien pour avoir une meilleure qualité de vie et pour augmenter son espérance de vie. Je parle de la reprise d’une activité physique ou encore d’une autre façon de se nourrir. Ça tombe bien parce que tout cela renforce le système immunitaire et on en a bien besoin en ce moment…”

