Il y a peu, si ce n’est aucun autre homme politique en Belgique, qui aura autant marqué les esprits que Michel Daerden. En octobre 2006, après avoir réalisé un score historique dans sa commune de Ans aux élections communales et provinciales, le socialiste s’exprime à la télévision dans un état d’ébriété certain. S’il s’attire les foudres de certains de ses homologues néerlandophones, Michel Daerden gagne en même temps le cœur du public wallon, et surtout ansois, séduit par son authenticité.

Dans le documentaire de RTL-TVI, Sandra Chandelle, sa seconde compagne, qui était enseignante à l’époque, raconte comment, au lendemain de ce discours inoubliable, elle avait rasé les murs en se rendant à l’école dans laquelle elle travaillait, lunettes de soleil vissées sur le nez. Quand ses élèves lui déclarent l’admiration qu’ils vouent à son époux, Sandra réalise que cette prise de parole controversée n’enterrera pas la carrière de son mari mais lui offrira un nouveau départ. C’est le début de la Daerden Mania. Michel Daerden, que les Belges surnomment désormais “Papa”, est aussi populaire qu’une rock star et plus proche que jamais de ses concitoyens.

(...)