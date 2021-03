Après 7 mois d’absence suite à une lourde opération du cœur, Michel Drucker était de retour dans son canapé rouge sur France 2.

La main sur le cœur (en symbole de son triple pontage coronarien), Michel Drucker n’a pu cacher son émotion pour son retour à l’antenne après un an d’absence. Accompagné de son chien, l’animateur s’est lancé dans l’arène, la larme à l’œil mais en pleine forme. "Ému et heureux de vous retrouver, commence-t-il. Ça me va droit au cœur votre accueil et c’est le cas de le dire. Je ne sais pas si durant cette longue et douloureuse parenthèse ‘Vivement Dimanche’ vous a manqué, mais moi vous m’avez beaucoup manqué. " " Sans flagornerie", il a ensuite tenu à remercier - images à l’appui sur les personnes en question - tous ceux qui l’ont soutenu au sein de la chaîne France 2.