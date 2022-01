Michel Drucker revient de loin. À l’été 2020, l’animateur de 79 ans a été opéré d’un triple pontage coronarien, une lourde intervention qui l’a contraint à un repos forcé et à de la rééducation pendant plusieurs mois. "Je suis un miraculé, comme disent les cardiologues. J’ai eu une suite de pépins cardiaques. Mais j’ai le moral. Je vais même plutôt bien pour quelqu’un qui a évité la catastrophe", a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien.

Ses graves problèmes de santé n’ont toutefois pas motivé l’animateur emblématique du PAF à ralentir ses activités. Quelques mois après son opération, le boulimique de travail reprenait déjà la présentation de Vivement dimanche sur France 2. Mais l’appel de la scène se faisait également ressentir. Début 2022, Michel Drucker est parti en tournée avec De vous à moi, son deuxième spectacle rempli de nouvelles anecdotes qui, rodé en 2020, a dû être suspendu à cause de la pandémie et de son intervention. Des événements qui ont incité l’animateur à repenser 50 % de la trame de son one-man show mis en scène par sa fille, Stéphanie Jarre. "J’ai voulu faire du gai avec du triste. Je veux que les gens se marrent en me voyant m’amuser. D’ailleurs, je souris. Ce que je m’interdisais avant. En deux mots, je me lâche", dit-il au quotidien français.

Lors de sa tournée, l’animateur ira également à la rencontre de son public belge, le 24 février au W : Hall de Bruxelles.