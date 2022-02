Depuis plus d’un demi-siècle, Michel Drucker a l’habitude de mettre en lumière les plus grands artistes au sein de ses émissions de télévision. Il y a six ans, l’animateur emblématique du PAF a toutefois eu envie de se frotter, lui aussi, à la scène. Et, là aussi, le public l’attendait. Après le succès de son premier one-man-show, Seul… avec vous !, il repart, à 79 ans, en tournée avec De vous à moi, un spectacle, mis en scène par sa fille Stéfanie Jarre, qui, à l’image du précédent, est truffé d’anecdotes croustillantes et d’"imitations foireuses", comme il le confie sur scène avec beaucoup d’humour et d’autodérision.

" Ce spectacle est très différent du premier mais peut se voir même si on n’a pas vu le précédent, explique l’animateur. Sur scène, il y a deux Michel Drucker mais ce n’est pas un hologramme. Il y a moi aujourd’hui et moi avec 50 ans de moins. Ce dernier me pose des questions sur ce qui va lui arriver, sur son rapport avec le public, sur ses regrets et ses ratés. À côté de ça, les spectateurs vont voir défiler plusieurs générations d’artistes, par des images, des vidéos. "