C'est une belle page qui se tourne pour Michel Drucker. Après 36 ans passés sur France 2, l'animateur culte du PAF déménage , le magazine qu'il anime depuis 1998 sur la deuxième chaîne, se retrouvera sur France 3 à la rentrée prochaine.

Ce dimanche, lors du dernier Vivement dimanche de la saison, l'animateur de 79 ans n'a pas manqué de se faire gentiment taquiner par l'humoriste et acteur Mathieu Madénian présent sur le plateau. "C'est surtout votre dernière sur France 2, c'est génial. Et vous continuer sur France 3 derrière, ça ne va jamais s'arrêter, a lancé ce dernier avant d'ajouter: "Le canapé, on l'a changé combien de fois ? Vous, on ne vous a jamais changé." Une vanne à laquelle Michel Drucker répond du tac au tac: "France 3, et après ce sera France 4 puis France 5." A la fin de l'émission, l'ancien présentateur de Champs Elysées lance "Merci à tous et à la rentrée" avant de prendre congé des téléspectateurs.

"J'ai trouvé ça formidable"

Ce changement de chaîne ne semble pas déplaire à Michel Drucker qui a déclaré au Parisien se sentir plus proche de France 3 que de France 2. "Quand Stéphane Sitbon-Gomez (le numéro 2 de France Télévisions, NdlR.) me l'a proposé, j'ai trouvé ça formidable. Je déménage. France 3 fait partie de mon ADN. J'en serai la nouvelle incarnation avec Cyril Féraud, a expliqué l'animateur au média français. Pour moi, c'est passer sur une chaîne qui me ressemble. Je suis un enfant de la Basse-Normandie, accueilli en Provence. Je me suis toujours senti plus provincial que parisien."

Une nouvelle formule

En déménageant, Vivement Dimanche va être un peu dépoussiérée et subir quelques ajustements. Désormais diffusée entre 13h30 et 15h, l'émission qui fait la part belle aux stars et à l'actualité culturelle sera "plus ancrée vers la province" et laissera davantage de place à l'humour. L'animateur ajoute que des numéros spéciaux seront également diffusés "une fois par mois". "On rendra hommage à ceux qui sont dans le cœur des Français, notamment avec une spéciale Bourvil présentée par ses enfants. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu disparaître tellement de grands. Je suis l'un des derniers à avoir connu Gabin, Annie Cordy, de Funès. Je ne veux pas qu'on les oublie. J'espère que les téléspectateurs vont me suivre."

En attendant la rentrée prochaine, Michel Drucker va prendre des congés bien mérités. A partir de dimanche prochain, c'est le Tour de France qui s'installera à la case de Vivement Dimanche sur France 2.