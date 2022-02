Dans quelques mois, France 3 diffusera deux documentaires qui reviendront sur les 40 ans de Champs-Élysées, émission mythique des années 1980 dans laquelle Michel Drucker accueillait les stars du monde entier. " La direction m’avait demandé de présenter une émission de divertissement le samedi soir. C’est en me promenant sur l’avenue des Champs-Élysées que j’ai eu l’idée de donner le nom de cette célèbre avenue au programme. Ensuite, on a trouvé un lieu, le studio Gabriel, et un générique exceptionnel. Les artistes des quatre coins du monde débarquaient en limousine pour participer en direct à l’émission. C’était le début d’une aventure folle qui a également vu émerger une génération d’artistes comme Julien Clerc, Patrick Bruel ou encore Serge Lama", explique Michel Drucker dont l’émission colle encore aujourd’hui à la peau.

Un retour de Champs-Élysées tel que le public l’a connu est toutefois "impensable", explique l’animateur. " On n’aura plus jamais, un samedi soir en direct, tous les artistes que l’on pouvait avoir à l’époque. Notamment parce que la plupart sont en concert, explique-t-il. C’est une émission où il y a eu beaucoup de clashs. Les humoristes osaient des choses qu’on n’ose plus aujourd’hui. C’était sans filtre. Maintenant, on ne pourrait plus rire sur la religion ou encore sur les gens de couleur. Et, en ce qui concerne, le moment où Serge Gainsbourg dit ‘I want to fuck her’ en parlant de Whitney Houston qui se trouve à côté de lui, il aurait tout simplement été coupé. "