L'animateur français n'a jamais caché son côté hypocondriaque.

Alors qu'on le pensait sorti d'affaire, il semblerait que la santé de Michel Drucker ne soit toujours pas au beau fixe. Souffrant de problèmes au coeur, l'animateur de 78 ans avait été hospitalisé en septembre dernier pour subir un triple-pontage coronarien, une lourde intervention de plus de 7 heures. Selon Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qui est passée lui rendre visite à l'hôpital, l'opération se serait bien déroulée. " Il est combatif et le moral est bon", souligne la PDG dans un communiqué. L'animateur a toutefois perdu beaucoup de poids et de muscles, précise toutefois Françoise Cloquet, la productrice de Vivement Dimanche, au Parisien.



(...)