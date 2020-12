confiait récemment Michel Drucker au Parisien.Au repos forcé suite à son endocardite infectieuse suivi d'un triple pontage , l'animateur emblématique se tenait loin des plateaux télé.

Si les téléspectateurs ne semblent pas vouloir d'un retour de l'animateur à l'antenne selon un récent sondage, l'homme de 78 ans, lui, nourrit encore de nombreux espoirs quant à son come-back.

Un véritable enfant de la télé

A l'heure où Michel Drucker reçoit énormément de messages de soutien, Laurent Ruquier a tenu aussi à prendre de ses nouvelles ce dimanche soir sur le plateau des Enfants de la télé (France 2). En compagnie de Denise Fabre, l'animateur des Grosses Têtes lui a donc passé un coup de téléphone. Et Michel Drucker a ainsi pu donner quelques détails sur sa convalescence. "J'ai découvert des émissions que je ne regardais pas en temps normal, parce que le matin je ne regarde pas toujours la télévision. Donc j'ai beaucoup regardé la télé et puis je vous regarde chaque dimanche avec plaisir parce que tous vos souvenirs, eh bien, je les ai partagés aussi."

Ou quand le célèbre animateur de Vivement dimanche se retrouve de l'autre côté de l'écran, le dimanche, dans son canapé. Mais Michel Drucker conclut en précisant qu'il compte bientôt revenir à l'antenne le plus vite possible et précise même le moment. "Les cardiologues m'ont assuré que si je continuais à bien faire cette rééducation, je pourrais peut-être revenir sur mon canapé à la fin du mois de mars. Je ne pense qu'à ça!"