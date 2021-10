Michel Onfray, qui vient de lire le dernier livre de Cyril Hanouna intitulé "Ce que m'ont dit les Français", a écrit, suite à cette lecture, une lettre ouverte à l'adresse de l'animateur.

Dans ce texte publié sur son site internet et titré "Théorie du con, et de quelques autres", Michel Onfray n'épargne pas le présentateur de "Touche pas à mon poste".

Dans sa longue lettre, le polémiste commence en taclant l'émission de C8 "[Dans votre livre] Vous dites également: 'TPMP est ouvert à tout le monde, sauf aux cons'. Pardonnez-moi, je n’ai pas vu toutes vos émissions, loin de là, mais des «cons» comme vous dites, j’ai cru comprendre qu’il y en eut plus d’un sur vos plateaux! Je ne vous le reproche pas, je pointe juste une contre-vérité. J’aurais aimé un peu plus de précisions sur ces cons-là, une petite théorie du con en quelque sorte."

Michel Onfray, après avoir dressé la liste des "cons" exclus par Cyril Hanouna, ajoute: "Le plus grave est que vous puissiez prétendre page 176 que le débat doit permettre à des complotistes et à vos chroniqueurs de pouvoir se retrouver 'à égalité de chances'! Pardonnez-moi, mais ne crois pas que l’avis d’un quidam équivale celui d’un expert sur son sujet d’expertise! Je préfère traverser l’Atlantique en avion avec un pilote validé par la compagnie que par un pilote d’ULM qui ne s’autoriserait que de lui-même. Ou me faire opérer par un chirurgien dûment estampillé que par le titulaire d’un CAP de boucher-charcutier qui revendiquerait, au nom de «l’égalité des chances», le droit à effectuer une opération à cœur ouvert!"

Toujours au sujet de l'émission, le polémiste déclare: "Vous dites ne vouloir que la rigolade, le divertissement, l’humour. Mais si tel était le cas, vous n’auriez aucune raison de vous aventurer sur tous les sujets avec vos chroniqueurs qui ont un avis sur tout, tout le temps, et qui s’autorisent, du simple fait qu’ils sont chroniqueurs, de le donner sans avoir travaillé les sujets dont ils parlent et qui sont pourtant infinis…"

Un peu plus loin, Michel Onfray ajoute:

La conclusion de la lettre ouverte ne fera guère plus plaisir à Cyril Hanouna: "J’attendais un autre ouvrage. J’ai eu tort, la faute n’en incombe qu’à moi-même. Vos premières pages sur les Gilets jaunes qui, dites-vous, ont changé votre vie, m’ont emballé. J’attendais que, pour eux, vous puissiez être un espoir. L’idée qu’in fine vous invitiez à voter pour les bons contre les méchants me laisse sur ma fin. Votre titre est 'Ce que m’ont dit les Français'. Après l’avoir lu, il me semble que vous auriez dû lui préférer: 'Ce que j’ai à dire aux Français'. Un dernier mot pour prendre congé: votre éditrice vous a demandé pourquoi vous souhaitiez que je lise vos épreuves. Vous lui auriez répondu: 'parce que lui me dira la vérité' - ce qui me touche et m’honore. Ne m’en veuillez donc pas de vous l’avoir dite."

On attend de voir à présent quelle sera la réponse de Cyril Hanouna à cette lettre... incisive.