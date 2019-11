Je suis très liée à la Belgique", confie d’emblée Michèle Bernier, ravie de remonter sur scène avec Vive demain ! "Puisque Marie Pascale Osterrieth qui coécrit et met en scène mon spectacle est belge ! C’est donc un lien d’affection, d’amour et d’amitié qui est évidemment bien ancré dans ma vie. Votre pays est curieux avec une ouverture d’esprit plus forte que celle des Français !"

(...)