Impossible de ne pas lui faire la remarque. Lorsque l’on voit Mickaël Lumière, on ne peut s’empêcher de penser à Grégory Lemarchal tant la ressemblance est flagrante. "Depuis mon adolescence, on me dit souvent que je lui ressemble", rajoute le comédien qui a été choisi pour incarner l’ancien gagnant de la Star Academy, emporté par une mucoviscidose à l’âge de 23 ans, dans un biopic poignant intitulé Pourquoi je vis ?. "Je me suis dit qu’il fallait que décroche ce rôle. Pour moi, il représentait quelque chose d’énorme. Ça me touchait personnellement parce que j’étais un grand fan de laStar Academy que je regardais en revenant de l’école. J’adorais Grégory. Le fait de l’incarner sur le petit écran est une grande fierté pour moi."