Il n'y a pas d'âge pour partir à l'aventure! Patrice Laffont, Jean-Pierre Castaldi, Philippe Lavil et Patrice Drevet, quatre septuagénaires, l'ont bien compris. Ces amis de longue date sont partis à la découverte de l'Asie du sud-est dans Mieux vaut tard que jamais sur France 3. Tout est parti d'une idée de Patrice Laffont, ancien animateur de l'émission Des Chiffres et des Lettres. "Partir avec des copains, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, explique-t-il à Téléstars. Cela m'a rappelé des voyages de jeunesse. C'était un défi, une façon de sortir de ma zone de confort."

La bande de seniors démarrent leur périple par la Thaïlande, de Bangkok à la station balnéaire Hua Hin, pour ensuite se diriger vers le Japon et les merveilles de Tokyo et Kyoto. Ils seront accompagnés de l'humoriste Jérémy Charbonel, leur guide et assistant personnel. Entre fous rires et moments d'émotion, les quatre "papys aventuriers" vont tombent le masque à partir de ce vendredi en troisième partie de soirée sur France 3!