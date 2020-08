Pas besoin de jeter un coup d’œil appuyé dans le rétro pour constater que la carrière cinématographique de Miley Cyrus tient du confetti. Quelques apparitions dans son propre rôle, un remake dispensable de LOL et une voix non créditée dans Les Gardiens de la galaxie vol. 2, c’est peu pour l’ex-"petite reine de Disney", à l’époque d’Hannah Montana.

Dès lors, même si elle a largement cassé son image, elle rêve de retrouver son personnage fétiche. "Honnêtement, j’essaie de mettre sa perruque tout le temps, a-t-elle déclaré dans le Carolina with Greg T in the Morning. Elle prend la poussière dans un placard mais je suis prête à l’en ressortir. L’opportunité se présentera. J’aimerais la ressusciter. Elle aura besoin d’un relooking, parce qu’elle est coincée en 2008, donc il faudrait aller faire du shopping avec Miss Montana. Mais oui, j’aimerais tourner à nouveau cette série."

Avant d’ajouter qu’elle se verrait bien la réaliser. Reste à voir si son public, lui, partage les mêmes envies.