Diffusée sur RTL-TVi jusqu’en 2011 et RTLPlay pendant la pandémie, l’élection - dont l’édition 2022 a lieu ce soir - est à nouveau lâchée par la chaîne privée.

Les deux dernières années où RTL-TVi diffusait le concours, la francophone Zeynep Sever (Miss Belgique 2010) et la néerlandophone Justine de Jonckheere (Miss Belgique 2011) ont rassemblé environ 470 000 téléspectateurs sur la chaîne privée. Le concours a ensuite été repris par Star TV - en 2012 - qui n’a jamais calculé d’audience avant d’être racheté par AB3 pour une durée de sept ans. Entre 2013 avec le sacre de Noémie Happart (120 000) et 2019 avec le couronnement d’Elena Castro Suarez (103 000), les audiences ont chuté considérablement. 2016 affichait le meilleur score (147 000 personnes ont suivi le succès de Lenty Frans) et 2014 le pire score jamais comptabilisé avec à peine 75 000 téléspectateurs. 2020 devait alors annoncer un renouveau avec une diffusion gratuite et visible par tous sur Internet. Mais avec à peine plus de 30 000 vues en direct sur RTLPlay (et quelque 50 000 en replay), Miss Belgique 2020 affichait le score d’audience le plus miss-érable de son histoire. Diffusé sur Eclipse TV chez nos voisins du Nord, l’élection 2020 et le sacre de Céline Van Ouytsel avait encore attiré moins de téléspectateurs, à savoir à peine plus de 33 000 personnes.