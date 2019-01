Avant, quand on parlait de Miss Belgique, on arrivait encore à avoir des étoiles dans les yeux. Cela nous inspirait la classe et l’élégance. Aujourd’hui, lorsqu’on évoque le concours diffusé sur AB3, on a plutôt tendance à n’en sortir que du négatif, à s’en moquer à tous les niveaux, relevant une énième fois son aspect cheap et de mauvais goût.

"Vous détestez les fancy fair ? Vous n’avez pas vu #MissBelgium #MissBelgique2019", "c’est un concours playback raté ???", "plus bas de gamme que Miss Belgique tu meurs".

Voilà quelques-uns des nombreux messages que l’on peut trouver sur Twitter. Le rendez-vous de samedi dernier n’a pas dérogé à la règle de ces dernières années. Concours mal filmé, émission manquant de rythme, de liant. On a définitivement dit adieu à la magie, au prestige et à la finesse.

Où est donc passé le concours qui, il y a des dizaines années, nous faisait encore rêver ? Ce samedi soir, il n’était, en tout cas, pas sur AB3. L’affiche des invités de cette édition n’était pas non plus affriolante avec la présence de Mario Barravecchia, ancien candidat de la Star Academy, télécrochet de TF1 diffusé au début des années 2000.

Le chanteur a offert aux téléspectateurs la nouvelle chanson qui marque son grand retour dans les bacs… une reprise électro de Si tu n’existais pas, tube de Joe Dassin, à faire saigner les tympans.

Avec tout ça, on en oublierait presque qu’Elena Castro Suarez, jeune Anversoise de 18 ans, a reçu la couronne tant convoitée. L’étudiante en pratique juridique, qui a également remporté le prix de Miss Charity lors de la soirée, détrône donc l’ancienne Miss Belgique, Angeline Flor Pua, et devient la quatrième Anversoise à avoir remporté le titre ces cinq dernières années.