Alors que l’élection finale de Miss Belgique – prévue habituellement début janvier – a été reportée en mars à la suite de la crise sanitaire, celle de nos voisins a été maintenue avec seulement une semaine de retard. Et après les multiples prises de bec entre l’ancienne présidente du comité Miss France, alias la dame au chapeau Geneviève de Fontenay, et la nouvelle, alias l’ex-Miss France Sylvie Tellier, le rendez-vous est maintenu ce soir sur TF1. Avec toujours Jean-Pierre Foucault aux commandes, sans public (mais avec un jury présidé par Iris Mittenaere, Miss Univers 2016 et des filles qui défileront non masquées suite à un protocole très strict mis en place en amont), et en direct depuis le Puy du Fou. Parmi les 29 candidates, qui succédera à Clémence Botino, la Miss Guadeloupe 2019 élue Miss France 2020 ? Une élection particulière à tout point de vue vu qu’elle fête cette année son centenaire d’existence. En effet, c’est durant la Première guerre mondiale que nos voisins commencent à élire “La plus belle femme de France”. Mais la première édition retenue a eu lieu en 1920, avec l’élection d’Agnès Souret. Ce n’est cependant qu’en 1927 que le terme “Miss France” est inventé.

Voici la Miss la plus courtisée sur Instagram

Dans une année 2020 où le virtuel a pris plus que jamais le dessus sur tout le reste, quoi de mieux comme outil de tractation pour une reine de beauté que les réseaux sociaux ? La preuve, près de la moitié de la promo Miss France 2021 dépassait les 10 000 abonnés à cinq jours de l’élection. Les 29 candidates ont en effet trouvé là un bon moyen de faire campagne. Voici celles qui remportent déjà tous les suffrages sur Instagram, même si rien ne garantit qu’un like se changera en vote ce soir. Et pour cause, la grande gagnante étant élue à 100 % par le public depuis onze ans. Et la Miss la plus suivie l’année dernière sur les réseaux – Miss Provence – s’était classée finalement1ère dauphine.

Verdict 2021 ? La Miss remportant le plus d’abonnés est Miss Côte d’Azur, Lara Gautier, avec 57.000 fans. Talonnée de près par Lou-Anne Lorphelin avec 51.000 abonnés.Cette Miss Bourgogne 2020, arrivée première au test redouté de culture générale avec une note de 17,5/20, n’est autre que la sœur de Marine Lorphelin, Miss France 2013.Viennent ensuite Miss Provence – April Benayoum – avec 41 000 abonnés, Miss Nord-Pas-de-Calais (Laura Cornillot) avec 37 600 abonnés ou encore Miss Réunion –Lyna Boyer– avec 22 000 abonnés.Des influenceuses en devenir ? “Si je suis élue Miss France”, a ainsi confié Lyna Boyer, la Miss Réunion de 21 ans, à LCI, “Covid ou pas, j’honorerai et profiterai de mon titre pleinement.”