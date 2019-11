À quelques semaines de rendre sa couronne de Miss France, Vaimalama Chaves a annoncé qu’elle se lance dans la musique avec un premier album à venir prochainement.

"Après avoir longtemps gardé le secret et après avoir semé quelques indices, je peux désormais vous l’annoncer officiellement : ces derniers mois, j’ai travaillé longuement sur plein de belles chansons, des reprises et des inédites, qui vont composer mon tout premier album, Good Vaïbes ", écrit la jeune femme sur Instagram. Un opus sur lequel elle jouera du ukulélé et qui sortira le 6 décembre. En guise d’avant-goût, elle a présenté une reprise de "Jardin d’Hiver" d’Henri Salvador. Une nouvelle aventure commence pour la Tahitienne.