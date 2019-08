"C’était un choix nécessaire, confesse Vinz, l’ex-animateur star de NRJ, approché par Akro (Starflam) fondateur de la chaîne hip-hop de la RTBF. Quand on voit leur progression sur les réseaux sociaux, plus de 200 000 abonnés en deux ans avec des contenus bien adaptés, c’est fou ! Je me demandais si ce n’était pas un peu trop tôt mais c’est l’avenir. J’ai toujours voulu produire du contenu au-delà de l’antenne."

(...)