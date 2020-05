Cyril André-Chassagnon incarnait le personnage depuis 7 ans. Il affirme avoir décidé de partir de son propre chef. Mais....

Initialement programmés ce printemps, les tournages de la nouvelle saison de Fort Boyard auront lieu cet été. Très certainement dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire. Avec des épreuves customisées pour respecter les distances et permettre l’application de gestes barrière, évidemment.

Olivier Minne et tous les protagonistes du fort seront de la partie, sauf un. Mister Boo a en effet décidé de mettre les voiles. Cyril André-Chassagnon qui incarne le personnage masqué aux gros muscles s’en est expliqué dans un entretien accordé à TV Mag : “J’ai prévenu la production fin octobre 2019 que je ne voulais pas revenir l’année suivante, car je venais de concrétiser le lancement de mes projets, a-t-il expliqué. Ma maison est en construction et j’envisage d’ouvrir ma salle de sport dans un an. Il m’est impossible de tout concilier.” Et d’ajouter : “Partir quatre semaines loin de chez moi, de ma boutique, était pesant et contraignant même si je m’y amusais beaucoup.”

Mais la vérité est peut-être ailleurs. En septembre dernier, Cyril André-Chassagnon a été condamné à un an de prison avec sursis pour commerce de substances psychotropes. Une tache sur son CV qui a peut-être conduit à ce qu’il soit poussé vers la sortie. Il assure que non mais… Quoi qu’il en soit, il n’incarnera pas pour la huitième année l’homme fort du Fort Boyard.

Dans l’interview accordée à TV Mag, l’ex-Mister Boo explique qu’il souhaitait que son personnage disparaisse avec lui. La production a refusé et un casting a été lancé. Il reste maintenant à voir à quoi ressemblera le nouveau Mister Boo, comment il sera vêtu et s’il sera une adversaire aussi redoutable et impitoyable que Cyril André-Chassagnon. Les habitants du fort passent, le fort reste. Cet été, cela fera 31 saisons qu’il fait le bonheur de France 2.