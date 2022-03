Lucas et Nicolas, le binôme très cash de frères belges, ont été acceuilli dans cet épisode chez un habitant particulier qui leur propose une activité très locale: "un hammam et spa spécial pour vieilles personnes". L'hôte proposant cela gentiment et sans payer, notre duo malmédien accepte et s'engouffre dans un labyrinthe pour tester cette tradition. Sauf que le cadeau était empoisonné: l'homme ouzbek leur propose un massage musclé traditionnel vêtu d'un slip moulant. "J'ai peur tout de suite", balance Lucas qui se lance le premier. De quoi les faire exploser de rire en surnommant l'homme en question "Mister gros paquet".

"Monsieur en slip, tu comprends très vite que ça va pas rigoler!"

"Ce n'est l'homme qui nous a acceuili qui arrive, c'est Mister gros paquet, balance alors Nicolas lorsqu'il décrit la scène en interview. Monsieur en slip, carré le mec, donc tu comprends très vite que tu vas le suivre et ça va pas rigoler!" Les images de "torture" sont hilarantes. "De derrière, j'ai une image incroyable!" rajoute Nicolas. Le gars en slip se contorsionne pour prendre Lucas, Michel gros paquet!" Et Lucas de rajouter: "C'est là que la torture commence. Il a commencé à me retourner dans tous les sens, à me faire de clés de bras, à me retourner la tête et faire craquer des parties de mon corps que je ne connaissais pas... et là, je me dis p*****, ça va être long! Qu'es-ce que je fous là et j'entend l'autre qui rit comme une baleine car j'imagine ce qu'il est en train de voir!" Et de conclure. "Je ne m'attendais pas du tout à être maltraité de cette façon là!



Une scène qui a déjà fait réagir de nombreux internautes français sur Twitter."Franchement, le massage violent qu'a reçu le frère belge", "Oh oui un bon massage sensuel", "La torture ce massage", "Les frérots, quand on vous propose un massage en Ouzbékistan, DITES NON POUR VOS VIES". Ou encore:"Désolé mais la scène du hammam elle m’a choquée", "Mais c'est de la torture c'est pas un massage", "Je chiale, le massage".