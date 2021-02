omme chaque année, la Belgique est bien représentée dans Top Chef. Lors de la douzième saison du prestigieux concours culinaire, qui démarre le 15 février prochain sur RTL-TVI, un seul Belge défendra toutefois nos couleurs, l’Anderlechtois de 22 ans, Mathieu Vande Velde. "Lors du tournage de l’émission, je ne me suis pas rendu compte à quel point le public belge aimait Top Chef. Je ne l’ai découvert qu’à partir du moment où ma participation a été officialisée. J’ai commencé à recevoir de nombreux messages de soutien. C’est énorme", explique le jeune homme, sous-chef de restaurant à Bruxelles.

Cela faisait-il longtemps que vous vouliez participer à Top Chef ?

"Ce n’était pas une envie qui me travaillait depuis de nombreuses années. On était en plein confinement, je venais de démissionner de mon poste au restaurant La Paix pour aller travailler dans un restaurant parisien. Tout s’est compliqué. Puis, j’ai reçu un mail qui disait que le casting était ouvert et je me suis dit...