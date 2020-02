Même si tout n’est pas faux dans cet article, on ne peut pas écrire que j’ai conçu un pilote de jeu destiné à remplacer le 71 " , s’insurge Jean-Michel Zecca qui désire rétablir la vérité et apporter un démenti catégorique aux informations parues dans un quotidien. " Il était utile que je mette les choses au point."

L’animateur vedette du 71 diffusé sur RTL-TVI confirme seulement avoir tourné un pilote de Zone de confort. " Avec la complicité de Jimmy Blibaum, patron de Butterfish production (déjà responsable de La Décision, également sur RTL-TVI, NdlR.), on a imaginé un concept de jeu qui, à l’heure actuelle, est conçu pour un format hebdomadaire et non quotidien. À aucun moment, on ne s’est dit que c’était pour remplacer quoi que ce soit puisque, pour l’instant, il n’y a pas de jeu hebdomadaire sur RTL-TVi."