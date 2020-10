Triste nouvelle pour la sériequi vient de perdre l'une de ses actrices phares, Conchata Ferrell. Agée de 77 ans, celle qui a incarnait Berta, la femme de ménage, était, depuis des mois sous assistance respiratoire, rapporte le. Depuis décembre dernier, la comédienne n'a quasiment plus quitté les hôpitaux. Hospitalisée suite à une infection aux reins, elle a été placée, quelques mois plus tard, aux soins intensifs suite à une crise cardiaque.

Sur les réseaux sociaux, Charlie Sheen, acteur principal de Mon oncle Charlie, a rendu hommage à son ancienne camarade. " Un amour absolu, une pro accomplie, une véritable amie, une perte choquante et douloureuse. Berta, ton ménage était un peu suspect, ton soutien pour les gens était parfait", écrit la star en légende d'une photo de la série. Jon Cryer, alias Alan Harper, s'est également exprimé sur la toile. " L'aspect extérieur bourru de Berta était une invention des auteurs. La chaleur et la vulnérabilité de Chatty [le surnom de Conchata Ferrell, ndlr] étaient ses vraies forces. Je pleure la femme qui va me manquer, et la joie qu'elle a apportée à tant", dit-il.

Au cinéma, l'actrice a joué dans Edward aux mains d'argent ou encore dans Erin Brockovich, seule contre tous. A la télévision, elle a fait des apparitions dans Arabesque, Buffy contre les vampires, Friends ou encore The Ranch.