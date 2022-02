Après une introduction avec Jérémie Makiese , le gagnant de la dernière saison et prochain candidat à l'Eurovision qui confesse avoir vécu "une aventure de malade" au sein de "la meilleure école pour apprendre des choses sur soi-même", l'ultime Blind de The Voice Belgique 10 a donné lieu a une lutte sans merci pour les dernières places.

A commencer par Levandé, 22 ans, originaire de Grammont. Avec sa reprise de Bruno Mars (That's what I like), il a mis une claque aux coaches qui se sont tous retournés. S'il ne parle pas bien le français, Levandé a séduit par sa voix cuivrée, sa maitrise de la scène et son sourire mais aussi et surtout par son look de star venant faire sa performance tranquille... en crocs! "Vous ne l'avez peut-être pas vu mais il a fait ça en crocs, souligne Black M. Le mec est venu en pantoufles à The Voice!"

L'anguille Bj Scott

Après le passage de Juliette pour laquelle malheureusement aucun coach ne s'est retourné malgré une reprise enjoué du générique de Casa de Papel ("My Life Is Going on" de Cecillia Krull), au tour de la gymnaste Marie de faire sensation sur du Dua Lipa. Avec Break my heart, le jeune hutoise de 21 ans a séduit Bj Scott et Black M. "Tu as tout ce qu'il faut et moi j'ai tout ce qu'il te faut": il n'en a pas fallu davantage à celle qui fait partie d'un groupe de cover (Rock in the box) pour succomber aux paroles de la Mama de The Voice. "J'ai battu le snake", lance fièrement Bj à Black M. "T'es une anguille", lui répond-il.

Deux anciens dont un qui a passé... 7 fois le casting!

Lors de la saison 4, en 2015, Alice s'était présentée à The Voice Belgique et avait été jusqu'aux Duels avec Bj Scott. La voici de retour 7 ans après avec Bitter Sweet Symphony de The Verve et... c'est Christophe Willem qui se retourne cette fois-ci. "Tu as un timbre de voix très lumineux à la London Grammar", dixit la Tortue après que la Mama ait pris Alice dans ses bras, ravie de la revoir sur le plateau de The Voice.

Quant à Valentin, il a passé... 7 fois le casting de The Voice Belgique, en vain. Jusqu'à aujourd'hui. "Ma mère a été jusqu'en Italie me prendre un porte-bonheur," explique le jeune homme de 28 ans originaire de Juprelle. "C'est un porte-clé de Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. C'était une blague de mère-de (sourire)!" Résultat? La chance lui sourit avec une reprise risquée mais réussie d'une chanson gagnante de l'Eurovision 2019, à savoir Arcade de Duncan Laurence. Ce professeur de langues reçoit trois buzz... des mains de Black M parti buzzer chez ses camarades Bj Scott et Christophe Willem. "En dix ans, je n'ai jamais vu ça!", lance Typh Barrow qui avait déjà complété sa team. Valentin repart avec celui qui a buzzé partout, Black M.

Le bisou à Typh Barrow d'un talent flamand

Il a fait ses gammes dans une chorale à Anvers mais Mounir, 22 ans, voulait se présenter à The Voice en Wallonie car il désire apprendre le français. Ce fan de Shawn Mendes a bouleversé les quatre coaches sur sa reprise d'Ed Sheeran, Make it rain. Typh Barrow se retourne en premier et Mounir lui envoie alors un bisou en pleine prestation. Sous le charme de ses yeux et analysant parfaitement l'univers de l'anversois, Typh Barrow aura su aussi le séduire en terminant de la plus belle manière -une nouvelle fois sur un 4 buzz- son équipe de 15 talents: David, Valentine, Oan, Diana, Anissa, Cyrielle, Adrien, Dounia, Sekina, Mic, Celyane, Zélia, Chloé, Héloïse et donc Mounir.

Deux buzz last minute

Manal et Lesly ont été buzzés sur le fil. La première par Willem suite à sa reprise d'Axelle Red sur Parce que c'est toi. Et le second par Black M, buzz coup de coeur surprise après une prestation pas du tout dans le rythme -sur le All I Ask d'Adèle- du très sensible Lesly. "J'avais envie de lui donner sa chance!"

Voici donc les 15 talents de Christophe Willem, qui aime la nonchalance, les fêlures et la singularité des siens. Une équipe à fortes personnalités féminines: Iris, Izla, Maysha, Nicolas, Marvin; Alice, Rida, Régis, Manal, Charlotte, le duo Arthmony, Maréva, Alice, Romain.

Quant aux 15 talents de Black M qui est venu en Belgique pour ses "nombreux talents", ils sont "des gens qui m'ont donné une claque en majorité": Roxane, Sabine, Kaan, Levandé, Valentin, Will, Lesly, Lara, Andrea, Eden, Virginie, Anae, Juliette, Farah, Saphyra, "Je suis un mec qui aime gagner, je vais les pousser jusqu'au bout!"

"J'ai la pétoche!": Bj Scott se challenge dans l'arène de The Voice

Après avoir obtenu son dernier talent -Matthieu sur une superbe reprise de Lego House d'Ed Sheeran-, Bj Scott a été mise au défi par ses camarades coaches de passer une Blind Auditions pour fêter la fin de ces auditions à l'aveugle de la saison anniversaire de The Voice Belgique. "J'ai la pétoche!" La Mama ayant participé à 9 des 10 saisons, elle a été titillée par ses compères. "Je crois que j'ai vu plus de 1000 talents au total venir ici sur ce plateau", confesse celle qui accepte le challenge. "C'est un honneur et une grande opportunité car je n'ai jamais eu ce genre d'émission plus jeune", même si elle avoue que... "c'est flippant à mort!" Après une prestation époustouflante sur Georgia on my mind de Ray Charles, les quatre fauteuils se retournent (avec la présentatrice Fanny Jandrain dans le 4e) et Beverly Jo Scott reçoit une tonne de compliments. "On a beaucoup de chance de t'avoir dans notre équipe Bj, dixit Typh Barrow. Tu es un immense talent et tu rayonnes". Moment émotion. "Vive la Belgique bordel!" balance en conclusion celle qui est devenue l'emblème du télécrochet version belge. Pour une voix aussi classe que sublime.

Et comme l'heure des K.O. a sonné (rendez-vous mardi prochain), voici donc aussi les 15 talents qui composent sa team: Matthieu, Adriana, Trinity, Daôme, Christopher, Patricia, Nora, Sophie, Alec, Henri, Enola, Corentin, Marie, Rosalie et Raphaël.