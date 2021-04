Il y a six mois, alors quevenait à peine de débuter sur TF1, on apprenait la mort de Bertrand-Kamal, l'un des aventuriers phares de la saison, des suites d'un cancer du pancréas. L'animateur originaire de Côte d'Or n'avait que 31 ans. Son cancer avait été diagnostiqué à son retour des Fidji.

Lors de la finale de cette saison, qui s'est soldée par la victoire d'Alexandra, le fonds "Pour Bertrand-Kamal", visant à récolter de l'argent pour la lutte contre le cancer, avait été lancé sur le plateau de TF1, en compagnie des parents du défunt. Le fonds est coordonné par la Fondation ARC afin de "faire en sorte que la mort de Bertrand-Kamal ne soit pas juste un décès de plus", confiait Denis Brogniart lors de l'émission.

Invitée sur France Info, Alexia Laroche-Joubert, directrice d'Adventure Line Productions, société qui produit Koh-Lanta (mais également Fort Boyard ou encore la cérémonie Miss France), a déclaré que "plus de 700.000 euros" avaient été récoltés pour le fonds "Pour Bertrand-Kamal". Une belle somme qui pourra, peut-être, faire évoluer la recherche contre le cancer. "On a récolté plus de 700 000 euros, que je suis allée donner hier à l’IHU de Strasbourg. Cela va financer une technique révolutionnaire de détection des cancers qui permettrait de sauver des vies. Car hélas la tumeur de Bertrand-Kamal a été détectée trop tard", explique la productrice.