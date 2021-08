En 2020, soit lors de la onzième saison de Top Chef, il a tenu le coup dix semaines.

Après quoi, Mory Sacko a dû dire au-revoir à l’émission qui révèle de nouveaux talents.

Mais la vie est bien faite et le jeune homme, une fois les projecteurs éteints, n’a pas chômé. D’abord, et alors que le monde était en pleine crise Covid, il se lance le défi un peu dingue d’ouvrir son restaurant, “MoSuke”, dans le 14earrondissement de Paris.

Quelques mois plus tard, à peine, le célèbre Guide Michelin lui offre sa première étoile, pour “la référence à ses racines malienne et sénégalaise, sa fascination pour le pays du Soleil Levant et, bien sûr, sa passion pour la gastronomie française et ses techniques.” Ce qui n’est pas au goût – c’est le cas de le dire – de tous, qui y voient là une ascension un peu trop rapide.

Qu’importe, celui qui avoue avoir biberonné aux mangas (dans lesquels, souligne-t-il, on n’arrête pas de manger) et avoir eu des étoiles dans les yeux en découvrant, à la télé, l’univers des palaces, avance, bille en tête, dans son aventure. Le succès est au rendez-vous puisque “MoSuke” ne désemplit pas. Du moins quand la Covid le permet. Mais à 28 ans, on a de la ressource et le clic and collect fait le reste : l’affaire tourne bien.

L’on ne s’étonne pas, du coup, de le retrouver à nouveau à la télévision, mais dans un tout autre décor, en plein air, comme l’indique le nom de ce programme court proposé par France 3 : Cuisine ouverte.

Le principe est simple et fleure bon le terroir : chaque semaine, Mory Sacko part à la découverte d’un producteur local (et donc de sa région) et magnifie un produit, lequel sera ensuite soumis à un chef reconnu. Pour le reste, libre à lui de laisser parler sa créativité. Et le bougre n’en manque pas.

Pour mettre un peu de piquant dans l’affaire, donc, la cuisine est installée en plein air, le plus souvent dans des décors à couper le souffle, et le jeune chef est aidé dans ses préparations par des célébrités qui se pressent au portillon. François-Xavier Demaison, Miss France, Natasha St-Pier, Corinne Touzet ou encore JoeyStarr lui ont servi de petites mains, le tout dans une bonne humeur communicative.

Loin des recettes de Maïté

Certes, les recettes ne sont pas toujours faciles à reproduire et Sacko semble s’amuser à multiplier les ingrédients improbables (dont on se demande où, mais où, bon sang, on pourra les trouver s’il nous venait l’idée de les tester à la maison). Certes, et malgré l’expérience Top Chef, il n’est pas non plus le plus à l’aise devant une caméra. Mais il a un charme fou, un sourire à faire fondre ses propres créations glacées et, surtout, il nous change des recettes de Maïté (quatre kilos de beurre, une grosse dinde, de la crème et du foie haché pour la farce) que l’on aimait bien, certes, mais qui ne représente plus ce qui se fait de plus hype en matière de cuisine.

France 3 a voulu donner un coup de jeune au genre. Et si ça patine encore un peu, laissons le temps à Mory Sacko de trouver son flow. Pour ce qui est de l’assiette, il semble avoir déjà tout bon.