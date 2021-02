Si le 14 février est traditionnellement synonyme de Saint-Valentin, c’est cette date que l’ASBL O’Yes a choisie pour lancer sa chaîne numérique consacrée à la santé sexuelle, créée par et pour les jeunes. Baptisée "Moules Frites", la chaîne veut aider les jeunes à aborder les questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle "de manière décomplexée et libre". Moules Frites veut donner la parole aux jeunes, à travers une centaine de vidéos et podcasts. "Sous forme de reportages, de quiz, de tutos, de débats ou encore d’interviews, les jeunes aborderont notamment la contraception, le plaisir, les IST, le consentement, l’amour ou les questions LGBT", décrit O’Yes (ex-Sida’sos). "Le tout traité avec sérieux et humour", insiste l’ASBL.

Certaines vidéos seront consacrées aux points de vue des jeunes tandis que d’autres permettront de poser des questions à des spécialistes en santé sexuelle. Un podcast intitulé Première fois permettra aux jeunes de raconter leurs premières expériences "pour déconstruire les stéréotypes et autres clichés ".

La création de cette chaîne est née d’un constat : " l’accès à l’information sur les thématiques de la santé sexuelle est très limité et même inégal en fonction des différents publics", explique l’association. Les jeunes qui ont pris part au projet observent un "manque d’espace adapté et dédié à leur prise de parole sur les thématiques de la santé sexuelle".

La chaîne est disponible depuis hier sur les plateformes d’écoute telles que Spotify ou Deezer, ainsi que sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Une évaluation du projet sera réalisée pendant l’été.

O’Yes, créée en 2009, vise à sensibiliser les jeunes de 15 à 30 ans en matière de santé sexuelle afin qu’ils deviennent des "CRACS", soit des citoyennes et citoyens responsables, actives et actifs, critiques et solidaires.