Les dernières nouvelles concernant Moundir étaient tout sauf rassurantes. Dans un message quelque peu confus, on épouse Inès indiquait qu’il n’était plus simplement hospitalisé suite à des problèmes respiratoires mais en réanimation. C’est du moins l’interprétation que tout le monde en avait faite. La vitesse à laquelle l’information s’était propagée avait nécessité un rectificatif de sa part. Non, l’aventurier de Koh-Lanta n’était pas en soins intensifs mais il était question qu’il y soit admis si sa situation continuait à se dégrader. En revanche, il était bien placé sous oxygène.

Ce mardi 30 mars, ce sont finalement de bonnes nouvelles qui sont parvenues aux fans. Moundir serait tiré d’affaire. “Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon amour ! Ça y est le plus dur est passé ! Merci mon Dieu ! Merci pour vos prières, votre soutien, vos messages ! Moundir is Back ! Je t’aime !”, a-t-elle écrit sur le compte Instagram officiel de son mari.

Plusieurs anciens de Koh-Lanta n’ont pas manqué de saluer l’information et de montrer leur soulagement. Lau, qui a participé au jeu de TF1 en 2016, et Estelle, candidate des 4 Terres l’an dernier, sont de ceux-là.