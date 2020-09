Fiesta boum boum pour Moundir ! Après avoir réussi à se renouveler côté intrigue, la nouvelle saison de Camping Paradis réussi aussi le pari d’inclure des guests de renom dans ses castings.

Quatorze ans après son lancement sur TF1, la série ne semble en effet pas vouloir se reposer sur ses lauriers. À commencer par son casting. Outre Laurent Ournac, Patrick Guérineau ou encore Patrick Paroux dans les rôles-titres, Camping réalise le paradis niveau guest depuis quelques années. Sandrine Quétier, ex-animatrice de 50 minutes Insideet Danse avec les stars, fut notamment la star d’un des épisodes, tout comme le sera prochainement Patrick Sébastien.

Mais un autre animateur célèbre (Moundir et les aventuriers), surtout connu pour avoir été un candidat de Koh-Lanta(saison 3 mais aussi les retrouvailles des anciens), participera bientôt au tournage de la nouvelle saison, selon Télé-Loisirs. Le papa d’Aliya et Ali, qui avait eu droit à sa propre téléréalité et avait également participé à Danse avec les stars, va donc faire ses premiers pas en tant que comédien. Son rôle ? Phil, un motard client de l’établissement de Tom Delormes. Ça promet !