En 2013, après trente ans de carrière, Eirik Jensen, l’un des flics les plus brillants de Norvège, est arrêté par ses confrères de la police d’Oslo. Gjermund Cappelen, l’un de ses plus fidèles informateurs de l’époque, le désigne comme étant le leader d’un gigantesque réseau de drogue. Son histoire fascine tout le pays qui suivra le procès de ce flic prétendument corrompu jusqu’en 2020. Après six ans de bataille juridique, il est condamné pour trafic de drogue et corruption et écope d’une peine d’emprisonnement de 21 ans, soit la peine maximale en Norvège. Malgré la décision de la justice, Eirik Jensen, toujours incarcéré à l’heure où nous écrivons ces lignes, continue à clamer son innocence. Les réalisateurs du documentaire de Netflix, Trond Kvig Andreassen et Ragne Risse, ont pu l’approcher dans sa cellule au sein de la prison de Kongsvinger, située à l’Est du pays, afin de lui permettre de livrer sa propre version des faits et de raconter sa vérité.

Des méthodes peu conventionnelles

Cette mini-série documentaire, composée de quatre épisodes de 50 minutes, rassemble aussi les témoignages de ses proches. À commencer par celui de sa mère, ainsi que celui de sa sœur, qui ont accepté de lire des extraits des carnets de correspondance de l’ex-policier face caméra. Son entourage affirme qu’Eirik Jensen, s’il souffrait d’un trouble de l’attention, était quelqu’un de passionné par son métier même s’il était un flic peu orthodoxe. Un flic qui portait des jeans, des bottes en cuir, une boucle d’oreille, une queue-de-cheval et qui copinait avec des clubs de motards. Ses méthodes de travail étaient peu conventionnelles et Eirik Jensen avoue d’ailleurs volontiers qui lui est parfois arrivé de franchir les limites, mais toujours dans le but d’atteindre ses objectifs.

Un policier star

Lorsqu’il arrive à la tête de la brigade anti-gangs, il refuse d’enquêter derrière son bureau et monte au front pour parvenir à approcher les gangs de rue violents, comme les “Young Guns”, qui sévissaient en Norvège à l’époque. Son côté chien fou sur le terrain dénotait avec son tempérament calme. Ceux qui le connaissaient affirment qu’il avait énormément de respect pour tout le monde, y compris les criminels et ce, peu importe les méfaits qu’ils avaient commis.

Après cette mission, Eirik Jensen devient la star du pays. Un policier hors du commun, adulé par le grand public mais aussi par les journalistes. Ses collaborateurs affirment que Jensen avait un don pour s’adresser aux gens et que c’est sa faculté à gagner leur confiance rapidement qui lui a permis de s’entourer d’un large cercle d’informateurs, dont faisait partie Gjermund Cappelen, un dealer de haschich qui, avant de devenir son ennemi juré, était aussi sa meilleure source d’information.

Dénoncé par son informateur

Appréhendé par une patrouille norvégienne, Cappelen avait accepté de tuyauter la police pour échapper à une lourde peine de prison. À travers des documents d’archives et des reconstitutions, Netflix nous embarque dans les affaires sordides menées par Jensen et son indicateur qui ont débuté dans les années 1990. Si au départ, le policier le considère comme un menteur sournois, il finit par sympathiser avec son informateur. Ils deviennent amis, s’accordent une confiance mutuelle, se confient des choses personnelles et, même s’ils ne partagent pas les mêmes centres d’intérêt, se trouvent de nombreux points communs : ce sont deux loups solitaires. Jensen apprécie Cappelen car c’est un bosseur qui l’aide à résoudre ses enquêtes mais regrette son addiction à la drogue. Le fait de jouer les agents doubles le rendait complètement paranoïaque et Jensen se sentait en partie responsable de son état. Pour l’aider, il l’invite à passer quelques jours chez lui avant de l’accompagner en Espagne où il lui a réservé une cure de désintoxication. À cette époque, l’épouse de Jensen commence à devenir suspicieuse : selon elle, la relation de son mari et de Gjermund Cappelen n’avait rien de professionnel.

Le procès

La série nous emmène ensuite dans les coulisses de son procès qui a tenu le public norvégien en haleine pendant de nombreuses années. Moments clés de l’affaire, audiences du procès, Netflix restitue l’histoire de ce flic “pourri”, qui se serait associé à des criminels pour s’enrichir, dans les moindres détails. Aujourd’hui encore, la question hante la Norvège : Eirik Jensen est-il le meilleur policier de toute l’histoire du pays ou le pire trafiquant de drogue que la Scandinavie ait jamais connu ?