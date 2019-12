"Aujourd’hui, on a un nouveau comique par semaine", balance d’emblée l’artiste de 64 ans dans Et Pof !, son spectacle qui reprend ses sketches cultes (L’addition, le mariage, le noir, etc.) et qui passera le 18 janvier par Bruxelles. "J’ai calculé, en 2030, on sera plus nombreux que le public dans cette salle !"

Si Muriel Robin n’a aucune animosité envers la jeune génération d’humoristes, elle précise simplement qu’elle ne fait pas le même métier. "Je suis comédienne donc j’aime le jeu. Mais je trouve tout de même qu’il y a beaucoup de gens pas drôles sur scène… Blanche Gardin, elle, est drôle et a un point de vue, par exemple. Elle a quelque chose à dire. Si on enlève le jeu et qu’on fait du stand up, pourquoi pas ! Mais, après, c’est de l’écriture sinon ce sont des blagues à Toto !"

Une chose est certaine, depuis qu’elle a incarné Jacqueline Sauvage à l’écran (9 millions de téléspectateurs !), sa carrière et ses engagements - la violence faite aux femmes - a pris un nouveau tournant en termes de popularité. "Je ne suis pas connue mais populaire", souligne-t-elle. "On n’est pas dix à être populaire. Ça veut dire qu’on est dans le cœur des gens quoiqu’il arrive. On sait qui je suis et la personne que je suis." Suite à ce téléfilm, Muriel Robin a, en effet, pris position sur les violences conjugales. "Cela remplit un peu les cases, pour un peu mieux savoir qui est la fille. Quand on s’engage, on n’est plus dans un personnage. On voit qui est la femme, qui est la comédienne. Et, malgré tout ça, on continue à m’aimer. Moi, je dis merci à la vie car on ne choisit pas de faire une fausse route."

Muriel Robin met un point d’orgue à avoir une cohérence entre sa vie professionnelle et privée. "Je ne fais pas un film que pour moi ou pour de l’argent. C’est impossible ! Je trouverais ça indécent. Je ne suis pas cette fille-là du tout. Mais si ça peut faire un peu bouger les lignes, d’être un peu utile, c’est ce qui va m’attirer. Moi, je ne bouge pas pour un metteur en scène mais bien si le film va faire bouger les gens. Je suis trop liée à mon public pour ça, il faut que je me retrouve autant qu’il s’y retrouve. Et ouf, ils m’ont suivi dans le drame. Car si je devais faire l’addition et le mariage toute ma vie, je suis mal quand même !"

Ces sketches-là mêmes qu’elle refait aujourd’hui sur scène. Intemporels car grâce aux K7 et VHS, ils se sont installés dans les foyers. "Cela faisait 23 ans que je ne les avais plus joués ni même lus. J’ai dû tout relire car je les avais oubliés ! J’ai redécouvert des rigolades et je m’amuse car le public connaît les répliques par cœur. Même ma fiancée (Anne Le Nen, NdlR.) connaît mieux mes sketches que moi (sourire) !"