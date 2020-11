Avant de se rendre au casting d’Invisible, Myriem Akheddiou n’avait aucun doute : sa proximité avec le personnage de Laurence, héroïne de la série, était telle que ce rôle était fait pour elle. “Je me suis sentie assez proche d’elle. Je me suis dit : “Myriem, essaye de bien préparer le truc. Ce rôle est fait pour toi. Tu as vraiment tes chances”, confie la comédienne de 42 ans que le public a pu voir dans de nombreux films des frères Dardenne tels que Le gamin au vélo, La fille inconnue ou encore Le Jeune Ahmed.